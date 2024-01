¡Seguirá libre! ex de joseline se salva de ir a prisión. jueza le dio la razón a él

Ayer se realizó la audiencia de apelación en el caso de violencia de género en contra de la expareja de la presentadora de Joseline Pinto, Cristian Omar Ríos, quién es conocido por ser promotor musical y coordinador de planes en la Presidencia del actual Gobierno PRD.

Esto se desarrolló a las 3:30 de la tarde, ante el Tribunal Superior de Apelaciones, ubicado en Plaza Fortuna.

La jueza mantuvo la orden de alejamiento otorgada y se mantiene la medida original.

La defensa de Joseline Pinto había solicitado la detención provisional, pero la jueza no encontró los suficientes elementos de convicción en el caso para decretar esta medida por lo que solo dejó la otorgada durante la denuncia.

En julio de este año 2023, ella reveló que era víctima de violencia por parte de su expareja y no era nada nuevo por lo que pasaba.

En ese entonces dijo que le perdonó una infidelidad apenas nueve meses después de que iniciaron su relación, incluso salió a relucir que Omar la trataba como una loca.

"Me decía loca, estás enferma, no tienes donde caerte muerta, criticaba constantemente mi cuerpo al punto de que todo esto me llevo a requerir de apoyo psicológico y psiquiátrico y fui diagnosticada con depresión, ansiedad al punto de ser medicada por llegar a tener pensamientos suicidas", dijo en ese momento.

