Selena Gómez afirma que todos sus novios piensan que está loca

La cantante Selena Gómez confesó en una entrevista que todos sus exnovios piensan que ella está loca, aunque eso ya no le importa y le presta poca atención.

Gomez mencionó que si piensa en una boda en un futuro con alguien, pero en estos momentos se encuentra bien sin alguna pareja.

"Me refiero a que es muy divertido ahora, pero es complicado en cuarentena. Esto tampoco es una invitación. Es gracioso porque publico cosas que dicen que quiero un novio y esas cosas. Aunque realmente no lo digo en serio. Los chicos son demasiado trabajo. Cada uno de mis exes piensa que estoy loca, así que no me importa", dijo la famosa

Recalcó a“Oh, estarás bien. Cada uno de mis exes piensa que estoy loca, así que no me importa”, respondió Gomez.

La artista prefiere no dar nombres para identificar a los jóvenes que no supieron comprenderla en el pasado, pero sí ha reconocido que en la actualidad está soltera y sin compromiso.

Para los interesados, Selena ha comentado en varias ocasiones a lo largo del último año que lo que realmente busca en una potencial pareja sentimental es "autenticidad", porque es capaz de detectar en cuestión de segundos quién se ha acercado a ella por puro interés o en busca de fama.

Es así que Selena deja muy claro que el pasado está fuera de su vida, a seguir sin mirar a tras sin arrepentimientos y orgullosa de quién es en este momento de su vida.