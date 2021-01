Seres de luz vaticinan cambios a nivel político, recomiendan disciplina para superar COVID-19

Un colopso civil, pueblo contra pueblo, gobierno contra gobierno, es lo que describen los seres de luz que se vivirá en Panamá este 2021 debido al lastre económico que se está viviendo. Así lo manifiesta la Mediun que se lo han revelado, y eso le preocupa, porque se puede disparar un problema inmenso en Panamá. “Ojalá mis predicciones las escuche el presidente, así como lo predije a él como presidente en su momento, porque los seres de luz decían que él era la persona adecuada entre todo el grupo porque era el que tenía mejor corazón, y ahora vemos que es cierto, a pesar de que él no sabe qué hacer, en su humanidad trata de hacer lo que puede... hoy hago un llamado al presidente de mi país, que piense con el alma antes de pensar con la mente, porque las predicciones de los seres de luz no son bonitas, lo bueno es que las predicciones se dan para corregir y evitarlas antes que se den”, afirmó la psico-espiritual.

Cambios en el ámbito político

Publicidad

A nivel político habrán cambios fuertes, en cuanto a ministros y puestos de altas jerarquías, pero los mismos, a su criterio, no serán los correctos.

A tomar mucha agua

Afirmó que si al mundo entero lo mandan a tomar mucha agua para cuidar su salud, el panameño tendrá que inundar su cuerpo del vital líquido, y uno de los mensajes claros que le han dejado es que debemos ser disciplinado. “El panameño es indisciplinado, y los seres de luz dicen que sin disciplina no hay vida, ese es el mensaje claro que me vienen dando desde enero 2020, no se ha cumplido y seguimos mal, y venimos el 21 con la misma carga energética, el año puede empezar a ajustarse desde mediados de mayo principio de junio puede empezar a bajar esa energía, pero si no lo hacemos nos vamos a ver en agosto y septiembre grandemente afectados, mucho más de lo que estamos en esos momentos, y no estaremos solo afectados de COVID-19 sino de otras cosas.

Catástrofes

Inundaciones e incendios también se darán en nuestro país, para la terapeuta, asegura que estas serán más fuertes de las que ya vivimos el año pasado.

Recomendaciones

- Seamos obedientes, nuestra desobediencia causa demora en nuestra sanación

- Compartir con la naturaleza, regresemos a nuestra esencia

- Regresar a la unión y respeto en todos los ámbitos

- Tomar mucha agua

- No comer colorantes

- Mantener orden y limpieza en nuestros hogares.

FRASE PRINCIPAL:

“Sin respeto y disciplina NO habrá vida”