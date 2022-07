Shakira le sacará los trapos sucios si Piqué no deja ir a sus hijos

Tras conocerse que Piqué iniciaría el proceso legal para tener la custodia de sus hijos Milán y Sasha, ahora ha salido a relucir que los engaños no son nuevos y al parecer Shakira sabía desde el inicio que el man andaba en vainas raras.

LEE TAMBIÉN: Cantante I Nesta es hospitalizado; piden orar por su recuperación

Publicidad

Según medios españoles, la colombiana quiere sacar sus dos hijos de España, pero la negativa del central de F.C Barcelona ha acrecentado las peleas entre los dos, a tal punto, que ya no tienen contacto verbal alguno más allá del diálogo entre sus representantes legales.

Ambos han elegido a las firmas de abogados más prestigiosas de la capital catalana. Ella contrató los servicios de Pilar Mañé y el jugador al bufete Tamborero, por lo que la disputa jurídica se ha convertido en una auténtica guerra de intereses.

Pero esto no es todo, porque ahora ha salido ha relucir que existen detalles no revelados sobre los ‘trapitos sucios’ del futbolista, que podrían salir a la luz en caso de no acceder a las peticiones hechas por la artista, entre ellas, dejar salir a sus hijos de España.

“Se ha dado cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con el que convivía. Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, le dijo el informante al portal ‘ Informalia’.

“Piqué se ha buscado una mala enemiga. Y él lo sabe. La conoce mejor que nadie. Y tiene ira, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida”, agregó una fuente anónima.

“Él no se escondía. Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto”, señalaron al tema.

Ahora tras 12 años de relación se ha iniciado un fuerte litigio que parece no tener un final próximo, pues la división de bienes y la custodia de los menores hace tortuoso el proceso.

Contenido Premium: 0