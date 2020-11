Shebelut se disculpa tras el "dame que te doy" que formó con colegas

Tremendo despelote formó el periodista deportivo Julio Shebelut en las redes sociales, esto luego que un seguidor lo criticara por su manera de narrar los partidos de fútbol.

Todo esto se generó, luego de que el periodista Alejandro Rodríguez le escribiera a Julio Shebelut: "Me tocó poner el final del partido en 'mute', porque que va... saludos cada 15 segundo a la prima, la tía y a la abuela", esto tras el clásico de la LPF entre Plaza Amador y Tauro.

A lo que el conocido comentarista respondió: "Tráeme a tu hermana para que veas como la pongo en 'mute' los 90 minutos y más".

Como era de esperarse, muchas personas se indignaron al ver lo que había escrito, incluso varios de sus colegas le cayeron en pandilla por comportarse de esa manera.

"Si es cierto, se respeta la opinión del joven periodista es su opinión, pero donde queda su ética criticando a sus “colegas”... tan fácil que pudo escribirle al privado. Cada acción lleva una reacción...", dijo Ricardo Icaza.

Otro que reaccionó al tema fue Miguel Remón: "Ricky te respeto mucho pero no trates de justificar o defender la postura de tu compañero @shebelut A mí varios Colegas también me critican cuando narro y no por eso voy a hacer un comentario tan misógino de meterme con la hermana del que me critica. Debes orientarlo Ricky".

Ricardo Icaza siguío con sus alegatos y respondió: "Ya conversamos, no estoy defendiendo a ninguno pero me parece que el respeto debe venir de todas las partes, es solo mi lectura de las cosas, un abrazo Miguel".

Pero el que le puso la cereza al pastel fue el periodista Santos Cano con sus declaraciones: "Tienes toda una vida de 'periodista' metiéndote con el trabajo de los demás. Has juzgado, insultado e irrespetado a muchos colegas. No tienes moral para decir lo que acabas de tuitear".

Al vet todo lo que pasaba y que medio país le estaba dando palo en las redes sociales, Julio Shebelut decidió disculparse con su colega por haberse sobrepasado en sus declaraciones.

"Dejando las emociones, sin duda me corresponde presentar una disculpas al señor Rodriguez, a mis seguidores por el comentario injustificable que hiciéramos el día 18 de noviembre a través de mi cuenta personal en Twitter. Lamento haber enviado ese mensaje, que entiendo fue irrespetuoso y no consideró el impacto especialmente por el respeto que todos debemos tener por la mujer. Nuevamente disculpas.”, dijo Shebelut.

Tras todo este suceso, TVN se pronunció en sus redes sociales afirmando que lamentan lo sucedido, además, hicieron los correctivos y se lo informaron al comunicador.