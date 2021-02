Sheldry conoció a su novio por una comadre La modelo panameña y su novio se encuentran de viaje, desde hace una semana.

La modelo panameña Sheldry Sáez se destapó ayer en las redes sociales, habló de cómo conoció a su novio, sobre sus inicios en el modelaje y en televisión, así como también opinó sobre el tema de los supuestos abusos de los niños de los albergues, a cargo del Gobierno.

Con el juego de preguntas y respuestas de Instagram, la empresaria dio a conocer un poco de su vida a sus seguidores, pero lo primero y quizás lo más importante fue la cita a ciegas que tuvo para conocer a su novio.

Publicidad

“Fue muy inesperado, mi comadre me dijo tengo un amigo de un amigo que le quiero presentar, y yo sabía que mi comadre no me iba a sentar con un asesino en serie, ellos cuadran la cena… mi comadre me dio el nombre y yo fui, pregunté por él cuando llegué y él se dio la vuelta... nos presentamos y cenamos”, dijo Sáez, quien el 2019 dio a conocer su nuevo amor.

Añadió: “Eso si yo escogí el día, la hora y el lugar porque de todas formas quería sentirme segura, por si tenía que salir corriendo”.

Cabe destacar que la chitreana y su pareja están de viaje desde hace una semana, en un paseo que tendrá una duración de un mes.

Por otro lado, la exmiss mencionó que viajar después de tanto tiempo encerrada (por la COVID-19) es muy emocionante, y que para ella ha sido una experiencia maravillosa “siento que he disfrutado mucho de observar”.

Al ser preguntada por las medidas de seguridad al estar en Miami, Estados Unidos, el primero de sus destinos, dijo que no es como en Panamá que hay alcohol por todos lados “tienes que cargar tu alcohol” y que igual hay que seguir las medidas de seguridad.

“Si hay que usar mascarilla, usar alcohol, hacerte pruebas; pero al final es lo que te hace sentir segura fuera de casa… yo he podido disfrutar tomando medidas. Así que si quieren viajar ya no piensen más y háganlo con responsabilidad”, declaró la modelo, quien dio hasta datos de cómo hacer el test en Miami y dónde solicitarlo.

Otras de las preguntas fue qué la motivaba a seguir obteniendo más logros a lo que ella respondió "tener metas es como mi gasolina, las metas personales le dan un para qué a la vida".

La también escritora dijo que inicio su carrera, modelando de los 9 años, y en televisión en el megaproyecto Cantando por un Sueño, a los 20 años.

Sobre los albergues señaló: “Es indignante que esto esté sucediendo en Panamá. Los niños deben ser vistos como una prioridad para el Gobierno no solo en este momento, sino siempre. Y nosotros como sociedad debemos defenderlos”.

“Por supuesto hay que llegar al fondo de todo y hacer justicia... y crear un precedente de que no puede volver a suceder, quien agrede a esos niveles, quien lo permitió y quienes testigo y miró para otro lado hay que castigarlos”, sentenció la modelo panameña.