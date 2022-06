Shkira estrena "Don´t you worry", ¿Será para Piqué?

Shakira estrenó hoy "Don't You Worry", un tema que comparte con Black Eyed Peas y David Guetta . Y, a escasas 9 horas del lanzamiento, en la cuenta de Youtube de la colombiana ya se alcanzaban las 800 mil vistas.

Por la recién ruptura de Shakira y su esposo Piqué, la pregunta es irremediablemente aceptada. ¿Es para su ex? No hay respuesta todavía sobre ese tema, sin embargo, la letra de esta canción podría encajar perfectamente en la situación de la pareja de famosos.

Hay partes de la canción que hablan de un nuevo comienzo:

"Todo estará bien.

Me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida.

Hacer solo lo que me gusta.

'Yo estaba abajo y ahora me levanté,

sigo haciéndome más sabio.

Entonces me doy cuenta que todo estará bien'.



Las expectativas de que el tema se convierta en un éxito en el verano en Europa son altas.

Puedes leer la letra de la canción y el significado en español.

Letra Don't You Worry ft Shakira y David Guetta - Black Eyed Peas

Don't you worry

Don't you worry 'bout a thing

'Cause everything's gonna be alright

Everything's gonna be alright

So don't you worry

Don't you worry 'bout a thing

'Cause everything's gonna be alright

Everything's gonna be alright

It's gon' be al-, be alright, thumbs up vibe

Ready for the night, lit like a light

'Bout to take a flight, get higher than a kite

Floatin' on the sky, look mama, I can fly

I feel so alive, I'ma live my best life

Do just, do just what I like

Get that, get that, get that press

I was down now I rise up

Head up and my eyes up

I keep getting wiser

Then I realize that everything will be

O-o-o-o-o-o-o-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, okay

This is how we do it, baby, this is what we say

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer

Don't you worry

Don't you worry 'bout a thing

'Cause everything's gonna be alright

Everything's gonna be alright

So don't you worry

Don't you worry about a thing

'Cause everything's gonna be alright

Everything's gonna be alright

It's gon' be, gon' be okay

Work hard, play hard, that's the only way

I'ma live my life like everyday's a holiday

Time to celebrate, time to elevate

Hold up, wait

Tres, cuatro, cinco, seis

Take it to the top, top, top, like, "Ooh"

We don't stop, stop, keep on movin' makin' moves

Take a a shot, shot, take a shot, take a few

We gon' keep on doin' what we do

'Cause everyday will be

O-o-o-o-o-o-o-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, okay

This is how we do it, baby, this is what we say

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer

Don't you worry

Don't you worry 'bout a thing

'Cause everything's gonna be alright

Everything's gonna be alright

So don't you worry

Don't you worry 'bout a thing

'Cause everything's gonna be alright

Everything's gonna be alright



Don't You Worry ft Shakira y David Guetta Traducida en Español

Traducción / Translate



No te preocupes

No te preocupes por nada

Porque todo va a estar bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por nada

Porque todo va a estar bien

Todo va a estar bien

Es gon 'be al-, estar bien, pulgares arriba vibra

Listo para la noche, iluminado como una luz

A punto de tomar un vuelo, llegar más alto que una cometa

Flotando en el cielo, mira mamá, puedo volar

Me siento tan vivo, Voy a vivir mi mejor vida

Haz solo, haz lo que me gusta

Consigue eso, consigue eso, obtener esa prensa

Estaba deprimido ahora Me levanto

Cabeza arriba y mis ojos arriba

Sigo siendo más sabio

Entonces me doy cuenta de que todo será

Ooooooo-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, okay

Así es como lo hacemos, nena, esto es lo que decimos

Eso es lo que tú

y yo vamos a hacer

Preocúpate por algo

Porque todo va a estar bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por nada

Porque todo va a estar bien

Todo va a estar bien

Va a estar, va a estar bien

Trabaja duro, jugar duro, esa es la única forma en que

voy a vivir mi vida como si todos los días fueran vacaciones.

Es

hora de celebrar, es hora de elevarse. Espera, espera.

Tres, cuatro, cinco, seis .Oh

No paramos, paramos, seguimos moviéndonos haciendo movimientos

Toma un tiro, dispara, toma un tiro, toma unos cuantos

Vamos a seguir haciendo lo que hacemos

Porque todos los días serán

Ooooooo-kay-ay-ay -ay-ay-ay-ay, okay

Así es como lo hacemos, nena, esto es lo que decimos

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer

No te preocupes

No te preocupes por nada

Porque Todo va a estar bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por nada

Porque todo va a estar bien

Todo va a estar bien

.

