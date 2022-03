Si gana ‘reality’ regresa a Panamá a visitar a su abuela, quien la rescató de las calles

El actual desafío que atraviesa la panameña Kate Rodríguez es su participación en El Hotel de los Famosos, un reality donde dieciséis participantes permanecerán aislados en un hotel especialmente diseñado y con todas las comodidades durante 17 semanas de convivencia, competencia, eliminaciones y donde solo un ganador se llevará el gran premio.

En su presentación en el reality, que se inició el pasado lunes, la panameña expresó que no tiene expectativa alguna, quiere divertirse, y aquí su arma letal será su personalidad. “Quiero ir a divertirme, hacer amigos, pasarla bien. Mi arma letal en la competencia es mi personalidad. Soy muy ordenada y obsesiva con la gente que no usa el sentido común. El trabajo que odiaría hacer es limpiar baños y como huésped no soy sucia, trato de dejar todo prolijo. Me gustaría compartir habitación con alguien que no ronque”, detalló.

aunque kate entró a la competencia con el objetivo de divertirse y utilizar su arma letal, ganar también está en su mente, y de llevarse el premio mayor, ya sabe en qué lo utilizará, y será para regresar a Panamá para visitar a su abuela, aquella que la buscó y la rescató de la calle, a quien en gran parte le debe su presente artístico y su prometedor futuro.

