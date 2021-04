Si a los 33 años no ha tenido el varón cierra la fábrica

La expresentadora de televisión Jacky Guzmán siempre ha manifestado su deseo de tener un segundo hijo, lo que, según ella, si no lo hace antes de los 33 años su fábrica se cerrará.

La declaración de Guzmán se da luego de que un seguidor le preguntará en Instagram ¿Aún sigue en plan un segundo bebé?, a lo que rápidamente respondió que sí. La expresentadora del “Suelta El Wichi” jugó preguntas y respuestas en Instagram, donde habló sobre su vida personal, sobre su apego a su hija, y de cómo le gustan los hombres, entre otras cosas.

“Lo he dicho varias veces… si a los 33 años no he tenido el varón, ya cierro la fábrica”, expresó la famosa, de 32 años.

Jacky es madre de Luccia, con quien, según ella, ha aprendido mucho. Tuvo a su primogénita a los 24 años y, desde entonces, ha disfrutado cada etapa con ella.

¿Qué se siente tener esa complicidad que tienes tú con Lu…? “Es ir al cielo y regresar, me costó aprender muchas cosas, pero lo disfrutó al 1000%”, expresó.

Al ser preguntada por cómo le gustan los hombres, reiteró “Con barba si o sí, altos (cualquiera es más alto que yo), buen corazón, detallista, trabajador, divertido, que le gusten los niños y si sabe bailar no me pongo brava”.

Por otro lado, fue indagada sobre los lugares que ha visitado y si ha pensado vivir en alguno de ellos, a lo que dijo que Barcelona, España.

Mencionó que trabajar en Disney fue una de las mayores experiencia de su vida.

“Hicieron un ‘casting’, apliqué y me dieron la oportunidad. Una de las mejores experiencias de mi vida”, dijo.

La amiga de Liza Hernández señaló, además, que utiliza el cabello corto, luego de donarlo “y desde entonces uso extensiones”, y que, aunque ama los tatuajes y desea más “llegó el momento de parar”.

También mencionó algunos retoques que se ha realizado, y sobre sus gustos personales en cuanto perfumes, entre otras cosas.