El músico Milton Saucedo, está a poco de cumplir 29 años de estar junto a Dorindo Cárdenas y el Orgullo Santeño, tiempo donde el amor y cariño de sus seguidores ha sido lo más gratificante.

Sentimiento que vivía a flor de piel en cada evento bailable, antes de la pandemia, y que ahora guarda muy dentro de su corazón, pues según él, le hace falta ver y conversar con sus fanáticos, así como saludar a las amistades que le ha dejado la música.

“Para mí sería algo fantástico volver a la tarima, me hace falta ese amor que tiene el público con uno, las amistades, saludar a las personas, e ir a diferentes lugares…”, dijo Saucedo.

Añadió: “No es igual porque uno necesita ver a la gente cantar, cuando termina de tocar las piezas y la gente saluda”.

Destacó que durante su carrera ha vivido grandes momentos y anécdotas con el público, por lo que, si volviera a nacer, volvería ser músico. Inició en la música a los 13 años, estuvo junto a Los Patrones de la Cumbia, Lucha De Sedas y posteriormente “El Poste de Macano Negro” le dio la oportunidad.

“Me han pasado cosas increíbles, todo lo que me ha pasado en la música típica ha sido bueno, si volviera a nacer sería nuevamente músico”, declaró el artista, quien tiene un trabajo adicional a la música.

Por otro lado, mencionó que la COVID-19 le ha dejado grandes enseñanzas y que este tiempo de pandemia ha podido disfrutar con sus hijos, pues antes por sus compromisos no lo podía hacer.

“No es fácil (estar familia), cuando estabas en el trabajo… cuando llegaba de los toques y en vez de descansar me iba para la oficina a trabajar (En una institución pública), en la tarde cuando llegaba era que le dedicaba más tiempo, pero son cosas del trabajo… No dejé de trabajar, gracias a Dios, pero eso de la pandemia ha tenido cosas positivas y negativas… lo positivo he estado más tiempo con mi familia, he compartido en casa”, manifestó.

Comentó, además “Uno no deja la música, ella nos deja… con la edad uno decide irse apartando de eso, y dedicarse a otras cosas… esperamos que vuelva pronto”.

Por último, instó a sus seguidores a cuidarse (no bajar la guardia) y agradeció por su apoyo “Muchas gracias por estar pendiente a nuestra música y trabajo, a todos los músicos, que se lo siguen en las redes sociales, con el deseo de que uno vuelva a la tarima, que se cuiden y que pronto volveremos a la tarima”.

Recordemos que todo el gremio artístico está pidiendo al Gobierno reactivar el Bloque 6, y así ellos poder trabajar y volver a los eventos bailables, pues hace un año están sin generar dinero. Cabe destacar que tras las manifestaciones del viernes, los músicos sostendrán una reunión con el Gobierno.