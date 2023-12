‘Si yo no tuviera los recursos para buscar ayuda, yo no estaría viva’

Estefi Varela lleva años luchando contra la ansiedad y depresión, y se tomó un tiempo para compartir con sus seguidores y hablar de la salud mental, condición que muchas personas padecen y prefieren evitar hablar para no ser juzgadas.

Para Estefi, el objetivo de su video era enviarle un mensaje a quienes pasan por una crisis de ansiedad o depresión, haciéndole saber que es normal no estar bien y que sepan que todo pasará.

Tras su publicación recibió muchos comentarios en apoyo, pero también algunas críticas por grabar un video mostrándose vulnerable, por lo que mediante sus historias aseguró que no se arrepiente de haber compartido su video, más cuando el mensajes llegó a las personas que tenía que llegar.

“Quería que mi mensaje le llegara a la gente que tenía que llegarle y creo que se logró, pero obviamente también le llega a otra gente indeseada, sorry, tengo muchísima ansiedad por haber hecho ese post, pero ahí está, creo que era necesario y no me arrepiento”.

Además confesó que en este país es difícil buscar ayuda gratuitamente y la salud mental es un tema serio, y en su caso, si ella no tuviera los medios para busca ayuda y un círculo de apoyo, ella no estuviera viva.

“La salud mental es un tema bien serio... es una vaina seria y no lo estoy diciendo por mí, yo estoy en una situación privilegiada, en la que tengo un círculo magnífico de personas al rededor mío, tengo los recursos para pagarme una psiquiatra, tengo los recursos para buscar ayuda, yo lo estoy hablando porque si yo no tuviera ese círculo, con la mano en el corazón se los estoy diciendo, si yo no tuviera ese círculo y yo no tuviera los recursos para buscar ayuda, yo no estaría viva, y la gente tiene que entender lo serio que es esto”, admitió Varela.

