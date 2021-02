‘Siembra’, la nueva marca de café de Rubén Blades

¡Enhorabuena! El cantautor panameño Rubén Blades sigue haciendo crecer su fama y sus riquezas, ahora, resulta que tiene su propia marca de café.

La noche del martes, el artista anunció en sus redes sociales su nuevo proyecto, su Café Siembra, recibiendo así buenos comentarios y felicitaciones.

“PANAMEÑO 100%. Es un gusto anunciar el lanzamiento de Café SIEMBRA Rubén Blades by Café Unido, 100% panameño, realizado con una especial mixtura, representativa del verdadero gusto latino”, expresó Blades.

El istmeño manifestó que el producto se estará vendiendo en Café Unido de Panamá y de manera online.

“Este blend con 75% Caturra natural y 25% Catuai lavado, tostado tipo omni roast es un perfil que nos representa a todos los panameños y latinos”, señaló Café Unido al promocionar la Siembra.

El mismo representa una mezcla de café de 20 fincas, y en sabores de raspadura, vainilla y toronja.

Blades anunció que el café, que está bajo el nombre de su álbum más popular y vendido por el sello de la “Fania”, pronto estará de venta en Estados Unidos.

Cabe recordar que hace unos días, el panameño hizo noticia, tras declarar que no volverá a trabajar y ni subirse a un escenario con el puertorriqueño Willie Colón.

Las declaraciones de Blades se dieron cuando realizaba un video en vivo, y uno de sus seguidores le preguntó si trabajaría nuevamente con Colón y respondió contundentemente que no. La razón obedece a la disputa judicial entre ambos con relación a un pago por la presentación. “Cada vez que hablo de él enfatizó mi agradecimiento por la oportunidad para grabar los temas que otros no querían tocar. Agradezco la oportunidad por formar parte de un nombre ya hecho y de un grupo excelente y con renombre y posición. Toda la vida agradeceré eso. Reconoceré su talento, excelente como productor, arreglista, pero yo no trabajo más con él... No es una cuestión en la que yo me considere superior, yo soy un pecador también, yo cometo errores. Ahí está mi hijo Joseph y lo que pasó con él como un ejemplo de mis errores. Pero no es una cuestión de perdonar, yo no odio a Willie Colón, yo no le deseo mal… simplemente me decepcionó y yo no trabajo con gente que me decepciona así", detalló el panameño.