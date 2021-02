Siria: ‘Gracias por tanto amor’

La presentadora Siria Mirada agradeció a todos los panameños por sus muestras de apoyo y cariño, tras el fallecimiento de sus hermanos gemelos.

Aprovechando el Día del Amor y la Amistad, Siria, mediante un video en su cuenta de Instagram, expresó su gratitud a todos los que han estado pendiente en estos momentos difíciles para ella y su familia, primero perdió a su papá, y luego a sus hermanos.

“Quiero aprovechar que se celebra el amor, para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo al publicar lo de mis hermanos, han sido momentos difíciles y tristes, pero Dios siempre provee de amor”, declaró la presentadora.

“No tengo como agradecerle todas esas muestras, de esos mensajes que me han puesto… eso me anima, me llena de paz, nunca había muestras de cariño como ahora; y poco a poco mi familia y yo vamos echando para adelante, dejando esa tristeza de lado, por supuesto los recordamos a Agustín y a David todos los días, pero sabemos y tenemos la certeza de que están en un mejor lugar. Tenemos esa satisfacción que dejaron (sus hermanos) huellas en su corto paso por este mundo, Dios es nuestras fortalezas para seguir adelante”, expresó.

Miranda manifestó que siente nostalgia cada día a escuchar las cifras de fallecidos por la COVID-19 y mandó un mensaje a todos los que están pasando por un mal momento, en confiar en Dios.

“Es difícil cuando escuchamos las cifras de fallecidos por la COVID-19 y saber que mis hermanos están en esas estadísticas, no son fríos números son historias y rostros que están haciendo falta en una familia.

“Cada vez que escuchó UCI es recordar todo lo que se vivió con mis hermanos. Si están pasando por mal momento, confíen en Dios, que él todo lo puede”, dijo.

Reiteró ese afecto de sus seguidores y el público que la ve cada tarde en el noticiario, al cual regresó el lunes “Gracias por tanto amor, sin conocerme ustedes me reciben todos los días en el seno de su familia, los quiero y estoy de vuelta”.