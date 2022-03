Solicita ayuda de personas de buen corazón para niño con parálisis

En este tiempo de pandemia, uno que se ha puesto las botas para ayudar a los más necesitados, y todavía no se las ha quitado, es Ricardo Martínez, mejor conocido como DJ Sexácula.

Aunque son pocos las veces que comparte en redes la ayuda que brinda, quienes lo conocen saben el trabajo humanitario que ha venido realizando, y esta vez volvió a las redes para pedir la colaboración de panameños de buen corazón, pues hay un pequeño que necesita de nuestro apoyo.

Publicidad

“Qué tal amigos... por aquí de nuevo yo, ya me da hasta pena con ustedes, porque siempre que sale un caso y todos los días llega un caso nuevo, porque la gente me escribe y me manda video, pero este es un caso especial, como siempre le doy gracias a los que me apoyan, y apoyan este tipo de obras que hacemos. En esta vuelta, me da hasta pena con ustedes, pero yo solo no puedo, si pudiera yo no les pido la ayuda de lo que vamos hacer, hay una señora que tiene un niño con parálisis y está necesitando de nuestra ayuda, este caso me lo mandó una seguidora, todas las personas que deseen ayudar me escriben al directo”, detalló el locutor, dejando en su post, el video del pequeño donde se escucha lo que necesitan.

La madre, con el pequeño en brazos, y lágrimas, le pide a Dios que toque los corazones para recibir esa ayuda que necesita su hijo.

Contenido Premium: 0