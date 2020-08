Spac no cobrará a DJ por colocar discos en ‘lives’

Ramón “Pucho” Bustamante reveló que habló con Iván Barrios, quien es miembro de la junta directiva de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (Spac) en cuanto al cobro en los lives por la música que pongan los DJ, y este le dio su palabra y confirmó que a los DJ que coloque fonogramas, o sea discos, no se les cobrará.

Esta aclaración se da después del comunicado emitido por la Spac de las tarifas que deberían pagar quienes hagan “lives” en las plataformas digitales y tengan patrocinadores o cobren alguna suma de dinero por ello.

Según el productor y “manager” de Nando Boom, en la conversación que tuvo con Barrios, este le explicó que solo se cobrará en los “lives” que haya “vocal” en directo, es decir que el artista interprete su música. “Los DJ no se preocupen, termina el capítulo DJ vs. Spac, pero le sigo aconsejando a los DJ que nos unamos porque la colocación de fonogramas también puede tazada por otra institución, así que esto no termina aquí, por lo menos el capítulo de la Spac, ya saben, la Spac no les va a cobrar, pero sí va a cobrar vocal en directo. Ojo, si se te ocurre llevar a Sech a cantar en tu en vivo sabes que tendrás que pagar en base a las tarifas que cobre el Spac”, expresó Bustamante en un video que dejó en sus redes sociales para conocimiento de sus colegas DJ.