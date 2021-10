Stephany Vásquez aclara que no está embarazada

La exparticipante de Calle 7, Stephany Vásquez, aclaró que ella no está en la dulce espera, luego de que se especuló en las redes que se le veía una pancita de embarazada.

Todo surgió, luego de que publicara una sesión de fotos con un diseño estilo Hervé Léger, el cual le apretaba el vientre, es por eso que ayer la modelo se tomó su tiempo para dejar claro que no viene ningún bebé en camino.

Explicó que tiene el problema de que se le inflama el vientre cuando tiene problemas menstruales.

“Me sacaron una foto donde se me ve una barriga de iguana, donde estaban especulando que estaba embarazada... son gases (mentira) tengo ese problema, que se me inflama el vientre, cada vez que tengo cólicos se me inflama, que se me ve de iguanita”, expresó Vásquez en un video en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Tranquilo no hay babys en el camino, también pudo ser la postura o una sombra, que puede ser de mi mano, ese día hice otras fotos y no se me ve la barriga”.