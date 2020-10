Su caminar no ha sido fácil, pero ella ‘confía en el proceso’

“Confía en el proceso”, esa es la conclusión del mensaje que dejó Kathy Phillips a sus seguidores tras compartir algunos sucesos que le ha tocado vivido.

Según Kathy, el libro de Daniel Habif, “Inquebrantables”, le hizo recordar “que SIEMPRE hay que mirar hacia atrás y estar orgulloso de su proceso”, y esto le ha servido a ella, por eso lo compartió para que sea de ayuda a sus seguidores.

“Fui flaca la mitad de mi vida... 10 años más tarde quedé embarazada con una infección dentro del embarazo que me causó una ‘corioamnionitis’ viéndome obligada a tener a mi bebé por parto natural y sostenerla para perderla... entre la infección, la depresión y la cantidad de medicamentos por vena subí muchísimo de peso y los corticoides me hicieron retener mucho líquido... 220 lbs... seis meses más tarde quedo nuevamente embarazada... ahí pueden verme feliz e ilusionada con una pancita de 2 meses de embarazo... mellos, que como saben, dejaron de latir y partieron... nuevamente me tocó superar otra pérdida...”, resaltó la presentadora, que añadió que volver a la televisión en Suelta El Wichi le ayudó a salir de la depresión, “me preparó, me empujó y me ayudó un montón a nivel personal”.

Después de pasar por tres curetajes, por la pérdidas de sus bebés, Kathy tenía el útero débil, tenía 36 quistes en el ovario izquierdo y 18 en el derecho, y aunque intentó incansablemente ser madre, prefirió dejar todo en manos de Dios, quien después de todas estas pruebas, le dio la dicha de ser madre. “Hoy por hoy soy MAMÁ tengo 34 años, me casaré con el hombre que amo y que Dios eligió para mi, conduzco mi propio programa y soy feliz COMO SOY, CONFIA EN EL PROCESO”, destacó.