La madre de Elmis Castillo, Marlenis Melgar, está orgullosa de él, y después de la entrevista en el programa "De Frente" con Sabrina Bacal, aseguró que ya su hijo no es un influencer, ahora es alguien importante para el país. "Felicidades hijo… Me hiciste llorar. Ya no eres 'influencer', eres alguien muy importante para el país".

