Su meta es darse a conocer fuera de Panamá

El bailarín y coreógrafo Miguel Coronado, solo tiene como meta cumplir cada uno de sus sueños, y según reveló cumplió otro de ellos, tras participar en el reality "Enamorándonos USA".

Según detalló, como en todo programa, pasó por un casting para ser aceptado en el reality, el cual consiste en citas para formar pareja. El primer día le tocó flechar a una DJ de Los Ángeles, quien lo aceptó y le dijo que sí, pero el segundo día, entonces le dio un no. Por los compromisos que tenía ya previos al programa, Miguel regresó a Panamá, las puertas quedaron abiertas para regresar el 12 o 13 de diciembre, cuando ya cumple con sus compromisos.

Publicidad

"Para todos los que me decían: CON EL BAILE NO VAS A LLEGAR A NINGÚN LADO y por supuesto a todos los que CREEN EN MI Y ME APOYAN EN TODAS MIS LOCURAS, aquí estoy en @enamorandonosusa No solo buscando el amor, sino cumpliendo mis sueños", detalló Miguel en sus redes sociales al participar del “show”.

"El interés principal del programa es hacer parejas, crear al amor, buscar el amor, pero para mi es un tema de darte a conocer, de llegar a otros lugares diferentes de Panamá, que tu sabes que es el mismo círculo de siempre, dos, tres canales, la misma gente siempre poniéndose en todos lados en los programas... es un aire nuevo, aparte de aprender muchísimo porque es un canal grande de televisión y para mi fue toda una aventura llegar a Univisión y conocer las instalaciones, un lugar que uno nada más ve en televisión y ahora estar ahí siendo parte de un proyecto de ellos es increíble", puntualizó Coronado.