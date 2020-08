SU NUEVA PELÍCULA NO LE GUSTARÁ A LOS POLÍTICOS CORRUPTOS

Elmis Castillo reveló en sus redes que preparará una “bomba”, su nuevo proyecto de cine, el cual, según dijo, no le gustará a los políticos corruptos.

El actor expresó que “Sancocho presidencial”, nombre que llevará la película, nació debido a todo lo que está pasando en el país y, aunque sabe que no será fácil, lo hará porque es la manera de expresarse y hacerle saber a ese enemigo, que es el político corrupto, que no está bien.

“Un proyecto que ha nacido con todo esto lo que está pasando, es su ADN, me decidí a realizar este proyecto, sé que no será fácil, pero lo haré porque es mi manera de expresarme, de hacerle saber a ese enemigo que todos tenemos en común, que es el político corrupto, ese que nos robó, que no estamos cool con él. Necesito que empecemos hoy a repostearlo a subirlo a sus historias, porque yo quiero que todo el mundo se entere de que algo grande viene, algo que no les va a gustar a aquellos que son corruptos.

Elmis destacó que trabajará en la película para que llegue a todos los cines del país, por ello, el 14 de agosto empezó su creación.