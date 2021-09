Su rumba terminó con una cortada en el pie

Lo que sería una noche de diversión para Elizabeth Grimaldo terminó con tremenda cortada en su pie, recién llegadita a la discoteca.

Grimaldo mostró en sus redes sociales el tamaño de la cortada y expresó que se lo hizo con un vidrio, con todo y que tenía los zapatos puestos.

“No he tomado puntos aun, porque una niña lindísima, estudiante de enfermería estaba cerca y me vino a ayudar, pegándome la herida con líquido especial. Fue como un angelito caído del cielo”, detalló la actriz colonense.

Después de recibir los primeros auxilios por parte de la chica que estaba en la discoteca que, sin conocer a Liz, le brindó su ayuda, al final, tuvo que asistir de todos modos al cuarto de urgencias a recibir atención, porque según Grimaldo, la herida le dolía y sí requería de puntos.

“Bueno, aquí estoy en el doctor, qué bueno que vine porque definitivamente necesito puntos... me van a revisar a ver si tengo vidrios adentros, esperemos que no, pero me duele un montón”, aseguró.

Después de ser examinada, Grimaldo fue suturada y enviada a casa con algunos medicamentos para su pronta mejoría.