Su trabajo cuesta tiempo e inversión

Para aquellos que critican a La One Two por su participación en el desfile de Navidad de la alcaldía, esta les dejó un mensaje y les pidió dejar la intriga, porque ella hace su trabajo y cuesta mucho.

“Dejen la intriga con el tema de quienes participamos en el desfile y si cobramos o no. Yo lo que hago es un trabajo que cuesta mucho, tanto en tiempo como en inversión y, aunque no te paguen lo que debes cobrar, para mí el compartir con la gente fue mucho más especial. Porque la plata se acaba, pero el compartir con la gente no, y yo me debo al público”, afirmó la humorista.

Destacó que quienes presenciaron de su participación saben que lo dio todo, y les agradece porque sin el público no es nadie. “Y la gente que fue sabe que lo di todo, los quiero mucho y saben que sin ustedes yo NO SOY NADIE. Cuándo mandé la factura la voy a subir para que aquella gente que venga con su intriga queden tranquilos”, puntualizó.

