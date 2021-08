Su vida corre peligro tras leer libro

El Aro: Resurrección (The Perilous Internet Ring) es una película china del género de terror dirigida por el cineasta japonés Norio Tsuruta y con guion de Boyong Ma, basada en la novela digital She Died On QQ escrita por Ma.

Esta cinta, en la que Ma también tiene crédito como productor ejecutivo, cuenta con las actuaciones principales de Yihan Sun y Meng-Po Fu. Debutó en su país de origen el pasado mes de octubre (en Halloween).

La historia en esta producción de Dasheng Legend se centra en una joven estudiante que intenta resolver el misterio de una novela de internet maldita que causa que cualquiera que lo lea muera.

Xiao Nuo, una estudiante universitaria, vio el aterrador estado de muerte de estas personas en un hospital. Cuando comienza a ver más y más muertes, descubre que la forma en la que mueren es exactamente la misma que se describe en la novela. Sin querer ella lee la novela y ahora su vida corre peligro.

Como seguramente los fans del género se han dado cuenta, la trama es muy parecida a la de la bien conocida franquicia japonesa Ringu, titulada en español e inglés como El Aro / The Ring respectivamente.

De hecho, Tsurata es uno de los directores que tuvo parte en el nacimiento al contemporáneo J-horror, el terror japonés, que inició en 1998 con el primer filme de Ringu. Tsurata en el 2000 dirigió El aro 0: nacimiento (Ring 0: Birthday / Ringu Zero: Bāsudei).