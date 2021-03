‘Su voz única resonará por siempre’ Artistas y famosos del patio le dicen adiós al compositor y vocalista de “Son Miserables” Horacio Valdés.

Artistas y famosos del patio se despiden de la leyenda del rock en Panamá y vocalista de Son Miserables, Horacio Valdés, quien falleció la noche del miércoles.

Ayer, tras darse a conocer la noticia, de la repentina muerte de Valdés, las redes sociales del país se inundaron de mensajes de apoyo a su familia por parte de los famosos, unos recordaban sus canciones, otros señalaron el gran legado que dejó y algunos los momentos que compartieron con él, como fue el caso del actor y escritor Diego de Obaldía, quien se mostró bien afectado por la pérdida de su amigo y hermano.

“Fuiste el primero que me enseñó a amar a mi país a través de la música. Fuiste la primera piedra en la que cimenté este sueño que logramos soñar juntos. Fuiste mi maestro, mi inspiración, mi amigo, mi hermano. Fuiste tanto, pero para mí nunca te fuiste”, declaró Diego en un post de Instagram, que acompañó una foto con Horacio.

Por su parte, la cantante Ingrid de Icaza dijo que no salía del asombró por la noticia y rememoró la última vez que compartieron tarima.

“Me está costando mucho hacer esta publicación, anoche (miércoles) solo quería que alguien me dijera que era una confusión o un malentendido, pero desperté y me rompe el corazón saber que no ha sido solo un mal sueño. Hace exactamente un año estábamos cantando juntos, y yo tan orgullosa como la primera vez que tuve la oportunidad de compartir el escenario contigo hace ya un buen par de lunas cuando tenía 23/24 año”, dijo la rockstar, quien pidió a Dios fortaleza para su familia”

Recordó: “Mis amigas cuando se enteraban de que iba a cantar contigo querían ir TODAS, me preguntaban cómo lograba cantar contigo sin que se me saliera la baba, ja, ja, ja, pero amigo, en este mundo nuestro todos somos como hermanos, nos reímos a carcajadas de tus salidas y para rematar, tan acuario como yo. Me siento honrada de haberte conocido”.

Por otro lado, Erika Ender manifestó: “Su voz única resonará por siempre... Gracias por el arte que compartiste con tu amado Panamá y el legado que dejas en él y en nuestras vidas... Te extrañamos desde ya... Hoy todas nuestras almas, en una sola voz, te dicen: ‘TENGO GANAS DE VERTE’”.

Mientras que el actor y productor Aaron Zebede dijo que cuando Valdés agarraba la guitarra “todo el mundo salía de los camerinos y venían a cantar con él”.

En tanto, el barítono Ricardo Velásquez expresó “Descansa en paz Horacio, anoche el Silencio Ensordecedor nos sacudió y nos tomó por sorpresa... Abrazo hasta el cielo querido Horacio”.

Y el cantante Alejandro Lagrotta señaló “Un dolor que no se puede describir. Mis condolencias a los familiares y sus amigos y colegas... solo queda el recuerdo y la esperanza, abre los ojos y vuela para siempre Horacio”.

Otros como famosos como: Siria Mirando, Diana Moster y Michelle Simons, expresaron sus condolencias a la familia del músico.