Sudan y zapatean por su plata

La cantante de música típica panameña Sandra Sandoval reiteró que ni ella ni su hermano Samy reciben plata del Gobierno ni mucho menos están en planillas, y aclaró que ellos sudan y trabajan por lo suyo. Esta declaración se da luego de que un seguidor compartiera una publicación de hace un año, donde se menciona que los hermanos Sandoval reciben plata del Gobierno de Laurentino Cortizo, con un salario arriba de los 4 mil dólares. “Estos hermanos que parecen personas honestas… dos emplanillados del Gobierno de Nito Cortizo con salario de 4 mil balboas, estos hermanos que ganan tanta plata con su conjunto típico”, señala el escrito.

“Esto lo público ese Sr. Orlando Martínez hace como un año y volvió a salir hoy, creo que el Facebook se lo recordó. Pero volvemos a recordarle a él y a muchos, que nosotros jamás recibiremos plata que no hallamos sudado y zapateado @samysandovals y yo”, declaró la cantante.

Por ahí mismo, Sandra brindó su número de identificación personal y el de su hermano para que los verifiquen, a ver si la encuentran en alguna planilla estatal.

“Por si las moscas mi número de cédula es 6-70-781 y el de Samy es 7-103-14 para que nos busquen en cualquier planilla de cualquier gobierno antes de este, durante o después de este”, dijo.

Dejó claro que sus pies y sus dos vértebras herniadas son testigos de lo mucho que se esfuerzan para conseguir su plata, para que un sin oficio venga a decir que se agarraron un centavo.

“Si la gente supiera como tengo yo los callos en la planta de los pies de tanto zapatear que no me los cura ni el médico chino, tengo dos vértebras herniadas de tanto remeneo y ni habla de las dolamas de @samysandovals. Para que venga un @&$”@& de su “@[email protected]@ a decir que nosotros agarramos 1 centavo. Eso no lo permito. El que me conoce lo puede afirmar”, sentenció.