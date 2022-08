Sufrió bullying, no se dejó y por eso ganó La Casa de Los Famosos

Una publicación compartida de Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

¿Aprendiste algo de este proyecto? emociones, ser más extrovertida o tranquila

El estar adentro valoras la libertad, movimiento, conciencia. No podemos juzgar a ser jueces de nada. Reconocer que somos personas que somos algunas con características y responsabilidades. Entonces debemos aprender a respetar y valorar lo que dicen los demás.

Cada quien pensamos cosas diferentes. Aprendí a valorar mis familias y que me hace mucha falta en mi vida. Tienes cultivar amistadas y una buena relación familiar y también a valorarme como persona, sobre todo el autoestima. A mí de pronto me daba miedo, porque sentía que no podía defenderme. Un equilibrio emocional, que no iba a determinar mi esencia como persona.

¿Sientes que se aprovecharon de ti los demás participantes, al punto del bullying? Te criticaron por algo, familia o hija.

Evidentemente si sufrí maltrato dentro de la casa, me sentí violentada, me sentí difamada, habló de todos sin incluir, pero hubo roces con varias caras, me sentí mal, hasta los golpes. Yo fuera de la casa no lo hubiera permitido, si fuera de otra manera lo hubiera tratado diferente.

Hubo problemas con Daniela Navarro con quién casi nos vamos a las manos, Laura Bozo también hubo roces y el mismo Salvador Zerboni fue otro con el que tuvo conflictos y aun los hay por declaraciones en su contra tras finalizar todo.

El tema de Eduardo es simple, lo he ayudado y sabe cómo ha sido, no entiendo cómo actuar de esa manera, debe retractarse de todo, es un hombre que no tiene carácter, poca hombría. Porque no aceptas que me quieres.

Está este tema con Eduardo Rodríguez, te atacaron por eso. Qué le dices ante todo lo que ha salido, la negación. Si te niega un hombre no es el indicado.

¿Qué realizarás con el dinero?

Siempre la idea de entrar a este reality, la idea es volcarlo hacia ella, para mostrarle un escenario distinto, para darle un porcentaje de vida normal. Ella está bien, está en espera a finales de septiembre le colocarán un aparato en el corazón luego que detectaron algo que no estaba correcto. Le harán una cirugía de corazón abierto para colocarle una válvula. También corregirle un tema de la nariz. En temas de corazón puedes nacer con ciertas cosas.

Siempre brindarle todo a mi hija y en caso, necesitamos asesoría y brindar para darle el mejor provecho. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron y pudieron ver en mi todos los que me dieron la oportunidad por ganar. Me siento orgullosa, el pasado queda atrás, estoy agradecida con todos, Dios y las personas.

