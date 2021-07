Sujeto aterroriza a Sofía Vergara en su casa y luego dice que es su hijo

La reconocida actriz Sofía Vergara y su pareja Joe Manganiello vivieron un momento de terror, todo luego que un sujeto se coló en su mansión ubicada en Los Ángeles, California, para vandalizarla.

El incidente ocurrió el pasado 5 de julio en la madrugada y las autoridades se enteraron de la invasión porque recibieron una llamada alertando de la presencia de un hombre, el cual estaba pintando las paredes de la residencia de la artista colombiana.

El portal 'TMZ' informó que los oficiales llegaron al sitio y vieron al hombre vandalizando la mansión. El medio detalló que el sujeto estaba usando pintura anaranjada para escribir sus perfiles de redes sociales y la palabra "Mamá".

La persona detenida, supuestamente mencionó que deseaba ponerse en contacto con la estrella de 'Modern Family' pues aseguró que ella es su madre.

En el momento en el que ocurrió el percance, Sofía Vergara y Joe Manganiello no se encontraban en su hogar pues habían salido para atender temas laborales, por lo que no vivieron el trago amargo al momento.

La mansión en la que vive la pareja se encuentra en un proceso de remodelación, al cual se le tendrán que sumar las reparaciones por los daños causados por el sujeto. 'TMZ' detalló que borrar las pintas que hizo el hombre tendrá un costo de 100,000 dólares, los que serán cubiertos por una empresa de seguros.

Algo curioso del caso, es que, al momento de ser detenido, el hombre no opuso resistencia y aprovechó para contarle a los oficiales que era el hijo de Sofía Vergara y que no había logrado establecer contacto con ella y explicó que por esa razón actuó de esa forma. Los oficiales detallaron que el hombre fue serio en su aseveración y que no parecía tratarse de una broma, aunque declararon que no mostró tener una conexión real con la actriz colombiana.

El criminal fue remitido a una cárcel y hasta ahora no se conocen los cargos que enfrentará ni si la pareja presentará alguno.