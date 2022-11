Sus temas son un diario personal

El artista urbano Humberto Ceballos, conocido como Boza, confesó que en sus canciones encuentra un desahogo, saca sus emociones a través de sus temas.

Le contamos que, el cantante fue entrevistado por el Diario El Comercio, durante su gira para promocionar sus temas “Talismán” y “Párrafo 8”, y señaló que cuando se siente mal, en vez de hablar se va a escribir.

"Es un tema recurrente en mi vida. En la posición de artista, estoy rodeado de mucha gente a la que aprecio, pero que no siempre me aprecian de la misma forma. Yo me sacó esas emociones con letras que pueden ser tristes", comentó Boza.

Por otro lado, dijo que posteriormente viene plena de felicidad.

En tanto, destacó hay días que se desanima, pero tiene personas que lo ayudan a distraerse.

"A veces uno se desanima por cosas que le pasan, y así como la depresión entra en la vida personal, entra en lo profesional, pero para eso tengo a personas como Faster (su productor), que es como mi hermano mayor y me distrae haciendo música", expresó el artista.

