Susan Castillo confiesa que era tóxica y celosa

Susan Castillo no tiene hora, fecha ni lugar especial para hacerle saber a su esposo Boris cuanto lo ama, por ello le dedicó unas lindas palabras en sus redes sociales, aceptando que antes era tóxica y celosa.

Según la presentadora, ella y Boris eran agua y aceite, peleaban por todo, y, aunque todavía son como polos opuesto, le hizo saber que ama cada mañana que despierta junto a él y valora cada noche acostarse a su lado, sabiendo que tiene su amor.

“Cuanta fortuna la mía al haberte cruzado en mi camino. Porque aunque no lo sepas tu tienes la llave que hace que mi corazón pueda latir, y al ser como eres te has convertido en la puerta que me hace entrar en el cielo y me aleja del infierno. Por todo lo que me das y todo lo que me generas quiero que sepas una cosa: Te amaré por siempre, más allá de los años y de cualquier distancia. Tu esposa”, expresó la comunicadora en las líneas que dedicó para el padre de su hijo.

