Susan Elizabeth despide a su querida abuela Ofelia

La comunicadora panameña Susan Elizabeth Castillo despidió ayer a su querida abuela Ofelia, quien falleció a sus 92 años, en la provincia de Chiriquí.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista siempre mostraba sus visitas y todo lo que compartía con la mujer que le enseñó muchas cosas (trepar palos, embarrarse de tierra y a moler maíz), por lo que le es tan difícil saber que no la verá más.

"Lo siento, duele, duele despedirse, duele soltar. Llegar a esta sala donde siempre te encontraba viendo televisión y hoy te encuentro así... El descanso es necesario y merecido, pero, parece imposible pensar que ya no estás, que no compartiremos más, no habrá más palabras, ni miradas ni te volveremos a coger la mano. Esa mano delicada, frágil como la vida y suave, llena de experiencias vividas. Porque a veces no hace falta nada más, solo dar la mano, acompañar, estar, ser", manifestó Castillo.

Por otro lado, comentó que guardará en su corazón los bellos momentos con abuela.

"Atesoro y me llevo cada segundo que disfruté con mi abuela Ofelia".

Añadió: “Te agradezco Dios por cada momento con mi abuela Ofelia y por permitir esa tan bonita relación que tenía con mi hijo”.

