Tacos de Chicharrón lo mandaron al hospital

Steven Joseph regresó de su viaje en México y terminó en el hospital con una gastroenteritis bacteriana. Según dio a conocer el creador digital, hace unos días tuvo que ir de urgencia al hospital, a tan solo unas horas de haber llegado de México, debido a fuertes dolores en el estómago.

"Hace unos días estuve hospitalizado por gastroenteritis bacteriano que adquirí en mi último viaje que hice en México... fui a este restaurante que está de moda... Me terminé enfermando en mi casa, aquí en Panamá, cuando llego normal, llego en el vuelo de la noche, ceno en mi casa, me acuesto a dormir, a las 4 de la madrugada me despierto con dolores como si me sacaran el aire, también sentía puyazos como si me tuvieran metiendo agujas en el estómago, traté de resistir, pero no, le dije a mi familia 'vamos a urgencia porque me siento muy mal', allí me dejaron hospitalizado y, en efecto, los exámenes arrojaron esto", detalló Stevens.

El exreportero de Jelou! está claro en lo que le hizo daño, aseguró que en el popular restaurante pidió unos tacos de chicharrón, los que no terminó de comer, porque al probar el primero sintió un mal sabor en los chicharrones y decidió dejarlos.

Afirmó que es primera vez que le sucede esto, destacó que México es maravilloso y su gastronomía es infinita, hay comidas por todos lados, pero hay que tener cuidado con lo que se come.

Aconsejó, a quienes viajen a este país, no beber el agua del grifo directamente, es mejor siempre comprarla embotellada, hasta para cepillarse los dientes.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio