Tatiana Vélez confiesa que superó a Yemil y el man aún la busca

La expareja de Yemil, Tatiana Vélez, confesó que ya no le interesa ser nada del famoso, esto tras todos los incidentes y el caso de violencia de género que los involucró a ambos.

LEE TAMBIÉN: Danilo Pérez recibe el Bruce Lundvall Visionary Award

Publicidad

Pero lo que que llamó la atención sobre sus recientes declaraciones, es que al parecer el intérprete de "Maleante caro", aún la sigue buscando y ella ha preferido no hacerle caso nunca más.

"No hemos hablado, sí me ha llamado, pero no hemos hablado. Conozco su voz en las llamadas, por eso lo digo. No es ni amigo ni nada", dijo la joven.

Tatiana detalló que tiene una vida más tranquila ahora y a pesar de las polémicas que han surgido con la salida de Yemil de la cárcel, prefiere mantenerse alejada de eso para evitar problemas.

Respecto a la relación con su madre, dijo que ha mejorado mucho y atrás han quedado los incidentes que se suscitaron en las audiencias.

Además, tocó el tema de los incidentes con las actuales chicas que se pelean a su ex y mencionó que espero bastante ese momento para que pudieran ver ella siempretuvo razón.