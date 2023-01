Técnica Heimlich le ayudó a salvar a su hija

Y cuando la exguerrera Ana Lorena Cortés pensaba hacer su estreno en la plataforma Tik Tok, con un video de baile, un incidente con su hija Mía cambiaba los planes.

Según detalló la nutricionista dietista, cuando grababa el video en Tik Tok su hija se atascó con un pedazo de otoe, pero resolvió de inmediato porque conocía la técnica Heimlich.

Publicidad

"El día que me lanzaba como tiktoker, a Mía se le atascó un pedazo de chip de otoe en la garganta. Descuiden que Heimlich me ayudó y lo sacamos en 5 segundos... estamos ok", resaltó Cortés.

Minutos más tardes compartió otro video de su nena haciéndole saber a sus seguidores que todo estaba bien.

Contenido Premium: 0