‘Tenemos una frágil memoria

Alejandro Sanz quiere que la sociedad recuerde "todas las promesas" que le hizo "a la vida" durante el primer confinamiento por la pandemia a través de su documental "El mundo fuera", una radiografía emocional de lo que vivió el planeta: "es preocupante que tengamos una memoria tan frágil", ha asegurado.

Fue a mediados de abril, en pleno confinamiento, cuando Alejandro Sanz decidió realizar este proyecto y para ello pidió a todos los interesados que subieran videos con sus vivencias desde cualquier parte del planeta en la semana del 20 al 27 de abril.

Y así nació este documental, dedicado a las víctimas de la COVID-19, una película realizada a partir de 4.500 videos de 38 países que han constituido "el proyecto colaborativo más grande de un artista en lengua hispana" y en los que decenas de ciudadanos comparten sus experiencias y sentimientos en relación a la pandemia, incluido Alejandro Sanz, que abre su intimidad al público.

"Compartí mi intimidad con la gente porque me parecía un ejercicio de justicia: la gente ha mostrado su casa, cómo han vivido, mucho más allá de su habitación, ha mostrado su alma y me parecía de justicia corresponder con lo mismo, contar mis vivencias y no mirarlo todo desde un balcón, nunca mejor dicho, sino bajar a la calle y contar la historia como la viví yo también", ha explicado el artista en una entrevista con Efe.

En el documental se puede ver a Alejandro Sanz conversando por videollamada con sus cuatro hijos, a su pareja, las charlas que tuvo a través de la pantalla con otros artistas, amigos y colegas... Para él lo más difícil, ha confesado, fue estar separado de sus hijos. Pero ha recordado que la suya "es una historia más de todas las historias de separación que han existido durante la pandemia en el mundo entero".