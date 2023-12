Juanpi Dolande asegura que no es de prestarle atención a los comentarios negativos, pero le llamó la atención uno en específico, en el que la persona afirmaba “con todas las comodidades, cualquiera es carismático”, por lo que se tomó unos minutos para responderle a la persona y hacerle saber que tener una discapacidad no es fácil, pues día a día tienen que sortear obstáculo. “Yo a esa persona que piensa así, y todas las personas que piensan así, yo le cambio todos sus problemas por un día de mi vida, por 24 horas yo le doy mi silla de rueda y ellos me dan sus problemas”, destacó Dolande

Contenido Premium: 0