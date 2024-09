¿Tiene celulitis? Delia sube fotos y caballeros le dicen que ta' buena

La presentadora Delia Muñoz activó a todos sus fans luego que se refiriera a su imagen, más que todo a sus piernas, afirmando que hay cositas que ya no son como antes.

Ella subió fotos a su Instagram e impactó con su figura, sin embargo, según ella tiene “cicatrices en las rodillas y celulitis”.

"Buenos días!! desde mi esquina a mitad de semana informando. Quiero que veas la segunda foto. Muchas veces, nos acomplejamos. Que si la cicatriz, que si la celulitis, que la pose, que el filtro se nos olvida que debemos amarnos tal cual somos sin descuidarnos, porque la cosa tampoco es así, pero ámate cada segundo porque adivina!!! alrededor nada es perfecto. A veces nos tomamos un montón de fotos y no publicamos ninguna o no?? @quintanacarlos27 quien me tomo la de hoy", dijo.

Por supuesto, muchos caballeros en los comentarios le dijeron que estaba muy guapa y ese tema no era algo que les molestara para nada. Recibió bucos piropos.

