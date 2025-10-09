Tifanny afrontará su lío y dejará las redes para tener paz mental

La polémica influencer Tifanny García anunció que no hará más comunicado de su situación y pausará todas sus publicaciones por el lío legal en el que está metida tras acusaciones de estafa de miles de dólares.

"Hoy quiero dirigirme a ustedes con el corazón en la mano. Este será el último comunicado que haré sobre todo lo que ha estado ocurriendo. El día de hoy ofrecí declaraciones compartiendo mi versión de los hechos, la realidad de todo lo que he estado viviendo. Asumo con responsabilidad lo que me corresponde y me comprometo, junto con mi abogado y las personas que me están apoyando, a presentar todas las pruebas pertinentes ante el Ministerio Público", inició diciendo.



Recalca que en este momento ha tomado la decisión de pausar la creación de contenido, por respeto a todas las marcas y aliados con los que he trabajado. "Necesito tiempo para respirar, analizar, sanar y enfrentar esta difícil situación económica y emocional que estoy atravesando".



Ella afirma que necesita cuidar su salud mental, porque este tipo de experiencias pueden llegar a quebrar incluso a la persona más fuerte, además, les pide a todos comprensión, empatía y respeto mientras se enfoca en resolver todo lo que está ocurriendo.



"Sé que este tema seguirá siendo noticia por varios días, porque vivimos en una era donde el morbo y la desinformación circulan con facilidad. Pero mi enfoque no será alimentar eso, sino trabajar con transparencia para cumplir con las personas involucradas y recuperar la paz", agrega.



Sobre la situación de la que la acusan, detalla que enfrentará esta difícil situación personal y emocional con responsabilidad.

Asegura que se compromete sinceramente a cumplir con todos los compromisos pendientes, y más allá de dar comunicados en redes sociales, su prioridad será cumplir, tener paz y recuperar la tranquilidad que tanto necesito.



"No busco más conflictos ni controversias. Solo quiero resolver, aprender y seguir adelante con fe. Panamá, aquí estaré. Me levantaré como el ave Fénix, con la fuerza de Dios, con fe y con el amor de quienes me apoyan", puntualizó.