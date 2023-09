TikTok bloquea canción de Natti Natasha y Tokischa por ser vulgares

La plataforma TikTok bloqueó el video de la canción “No pare remix” que es interpretada por las dominicanas Natti Natasha y Tokischa. El tema musical ha generado polémica debido que se pasaron de la raya y eso no lo admite esta aplicación.

LEE TAMBIÉN: Música latina en EE.UU. crece y genera 1.100 millones en un años

Publicidad

Raphy Pina, productor musical y pareja de Natti Natasha, confirmó a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de su sello discográfico

En el comunicado, Pina respondió a las críticas hacia la letra de la canción y destacó la determinación de Natti Natasha en su carrera artística.

“Una mujer trabajadora será siempre tarjeta para recibir pruebas / No cántara música infantil por tener un bebe / No se rendirá porque su esposo lo tengan encerrado / No se rendirá porque la bloqueen de Youtube / No se rendirá porque ahora su tema lo bloqueen de TIKTOK / No se ha rendido haciendo su papel de Artista, empresaria, Madre y Esposa / Y tiene a su lado a alguien que no se RINDE ni porque lo encierren y la ama con LOCURA’', escribió el puertorriqueño”.

La decisión de TikTok de bloquear el video de “No pare remix” se suma a la controversia que ha rodeado a esta canción. Aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre la razón del bloqueo, es posible que haya sido debido al contenido explícito o controvertido de la letra.

No es la primera vez que TikTok toma medidas en relación con contenidos que considera inapropiados o que violan sus directrices comunitarias. La plataforma se ha esforzado por mantener un entorno seguro y adecuado para todos los usuarios, especialmente para los más jóvenes.

En redes sociales muchos expresaron su desacuerdo con esta canción de la artista dominicana, debido a que no tiene acostumbrado a sus fans con lanzamientos de temas que tengan letras controversiales y pasados de tono para muchos:

"Por favor, es una vulgaridad, lo que es esa canción tiktok muy bien ", "¿Y cómo no? Si ella fue, es y será siempre “LA DURA DE LAS DURAS”, "Las últimas canciones de Naty no han gustado por su contenido, solo veo que le gustan a ti y a su equipo. Pero el detalle es que son para el público y no para ustedes. El público las está rechazando completamente a menos que ustedes. No lean los comentarios donde salen estos videos", "Y dale con el mismo cuento Pina. Buena madre trabajadora, luchona, talentosa, bla-bla-bla, pero si NO es del agrado de muchos, no lo es y punto, el Pina te la quiere meter a la Nati x boca y nariz y solo x", indicaron.

Contenido Premium: 0