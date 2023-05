TIPIQUERO dice que Lucho Pérez no está apto para mano a mano

La carrera de Lucho Pérez va en bomba, y agradece a todas la personas que confían en su talento, pero al mismo tiempo está triste, pues como en todo ámbito laboral, hay quienes menosprecian su capacidad.

Según detalló Lucho, le está pasando similar a Sandra Sandoval, en su caso es un tipiquero grande que asegura que Pérez no está apto para pararse en una tarima y hacer un mano a mano, por lo que le tumbó el evento.

"Ahora pronto había una fecha y tuve que quitar el 'flayer' porque la persona dijo que yo no estaba apto y que todavía no se podía tocar con él, porque no estoy posicionado en el ámbito musical... Pero pa'lante, nosotros seguimos trabajando con amor en la música, así me ha pasado con varios músicos", manifestó el artista.

Antes de que se formen las especulaciones, Lucho dejó claro que saca del embrollo a Alejandro Torres, es más, lo describió como una persona humilde.

El expresentador asegura que seguirá trabajando, aunque esto lo ha decepcionado, porque es gente que lo saluda.

