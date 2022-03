Tira y jala en redes entre Fergie y Tatiana

Aunque esté en otro país, Tatiana Vélez sigue dando que hablar en redes, y no precisamente por su avance y crecimiento, sino por su exrelación con Yemil.

Y es que desde que se dio a conocer que “El Maleante caro” tiene, al parecer, una relación con la ex Big Brother, Fergie Vergara, Vélez no se aguantó y recurrió a las redes para dejar mensajes al aire.

Después de recibir un mensaje de voz de Tatiana, la exhermanita le dejó un mensaje en sus historias de Instagran aclarándole que no tenía tiempo para eso.

Bien relax, con una copa en la mano, Fergie expresó: “existimos las personas con clase y estás tú 'clase de gente'", añadiendo "hasta para ser altanera, grosera y maleducada se necesita clase querida. Y con clase se nace. Y tú pues... solo eres vulgar y corriente. La ignorancia es lo único que no oculta el maquillaje".

Como era de esperarse, historias van historias vienen, y Tatiana soltó las de ellas. “Qué lindo es juzgar sin conocer. Primero reina, no me refería a ti, me refería a él. Siempre se lo dije: el día que vuelvas a tener otra relación vívela para ti, no tires a más mujeres a la burla, por eso esperé más de él. Segundo, yo soy yo, yo no le pinto como soy, ni a mis padres".

Según la ex de Yemil, la nueva novia lo que quiere es formar un problema donde no lo hay, porque ella no tiene nada en contra de Fergie, pero esta insiste en ser chocante. “Yo no soy la que te voy a dar el sonido que tú estás buscando. Porque como tú vistes, estar con él es tirarse a la burla. Conmigo tú vas a tener que esperar otra temporada de Big Brother pa' poder pegarte... porque desde hoy te 'toy diciendo que no pierdas tu tiempo conmigo porque te voy a ignorar rotundamente”.

