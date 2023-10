Tom Bateman revela todo sobre la serie “Based On a True Story”

Creada por Craig Rosenberg y Jason Bateman, “Based On a True Story” es un thriller de comedia que narra la historia de un agente inmobiliario, una antigua estrella del tenis y un fontanero que aprovechan una oportunidad única para sacar provecho de la obsesión de Estados Unidos por los crímenes reales.

LEE TAMBIÉN: Mayer pone condiciones para correr a la Alcaldía y no quiere vivazos

Publicidad

La serie dirigida por Alexander Buono a partir de un guion de Craig Rosenberg cuenta con ocho episodios y tiene a Jason Bateman, Michael Costigan, Alex Buono y Rosenberg como productores ejecutivos. El estreno será por Universal Plus, el próximo 4 de noviembre a las 8:30 p.m.

“Based On a True Story” cuenta con un elenco conformado por Kaley Cuoco, Chris Messina, Tom Bateman, Liana Liberato, Priscilla Quintana, Natalia Dyer, Alex Alomar Akpobome, Aisha Alfa, Annabelle Dexter-Jones y Li Jun Li.

Tom Bateman habló sobre su personaje llamado “Matt Pierce” y destacó todo lo que vive a lo lardo de esta historia.

¿Puede hablarme de Matt Pierce y de dónde le vemos al principio de la serie “Basada en una historia real” transmitida por Universal Plus?

Cuando conocemos a Matt Pierce, es un plomero que viene a trabajar a casa de Nathan y Ava. Se siente un poco invisible. Nadie mira al plomero que viene. La gente tiende a recibirlos, hacen el trabajo y luego ya nos veremos. Así que Matt pasa la mayor parte del tiempo sintiéndose ignorado y no visto. Cuando entra en la casa de los Bartlett con Nathan (Chris Messina) y Ava (Kaley Cuoco), enseguida hay una conexión real. Nathan quiere hablar con él y a Eva le gusta su forma de actuar. Así que hay una camaradería instantánea entre los tres. Matt se da cuenta de que tienen problemas como familia y de que no pueden pagar las reparaciones que necesitan. Pero como son tan buena gente, se ponen de acuerdo en otra cosa. Se saltan las formalidades y se vuelven instantáneamente muy honestos y abiertos el uno con el otro.

Esa honestidad y amistad instantánea es un maravilloso punto de partida cuando los Bartlett invitan a Matt a colaborar en su nuevo podcast True Crime, que toca temas muy cercanos. Cuando viste eso en el guión, ¿cuál fue tu reacción porque es una receta para el desastre?

Mi reacción inicial fue similar a la tuya. Pensé, esto es casi absurdo, en su premisa de jugar un gran swing. Definitivamente, pesa la confianza, y se hace con un humor tan sabio. El programa sabe lo que es, y no intenta ser otra cosa. De hecho, eso fue lo que me atrajo, porque pensé que ya había visto historias como ésta. Pero nunca me dio lo que estaba esperando cada vez que leía un nuevo episodio, pensé que simplemente no lo veía venir, lo que realmente me emocionó. Creo que hay tanto material asombroso por ahí en este momento, por lo que destacar realmente y ser algo que capte la atención del público es bastante difícil de hacer. Pero esta serie arranca desde el primer episodio, y pensé que este manto es una especie de locura, y quiero participar.

Es bastante gracioso que Matt resulte ser un muy buen productor de podcasts. Es muy creativo y puede hacer malabarismos con muchas cosas al mismo tiempo.

Lo mejor de todo es que tenemos a Craig Rosenberg como director y guionista de todos los episodios. Hay paralelismos entre hacer una serie de televisión y hacer un podcast y creo que a él le gustó mucho escribir algo de sí mismo en el personaje de Matt. Así que podría cortar y pegar a Craig en la pantalla. (Risas) Pero creo que Matt, al igual que Nathan y Ava, se sienten tan ignorados y ninguneados, que cuando se les da algo que es emocionante y exclusivamente suyo, se emocionan. Cuando ves a estas tres personas al principio de la serie, están luchando por encontrar su camino. Cuando encuentran algo que les agrada o les da energía, los vemos rejuvenecer al instante, volverse más rápidos y animados, y eso les da un verdadero impulso. Matt es una persona obsesiva, muy impulsiva y narcisista. Así que, cualquier cosa que le promueva a él y a la idea que tiene de sí mismo, le quitará el sueño y se quedará despierto toda la noche perfeccionándola, porque es suya y quiere golpear mientras el hierro está caliente.

Uno supondría que entrar en un espacio en el que Kaley Cuoco está a un lado y Chris Messina al otro es una experiencia divertida para cualquier actor.

Ante todo, trabajar con ellos es lo mejor. Es como el tenis, sabes que juegas tu mejor tenis cuando te enfrentas a los mejores tenistas. Escúchame como si fuera un jugador de tenis. (Risas) Así que me emocioné de inmediato a partir de la lectura con Chris en la audición y los ensayos que hicimos todos con el zoom. Tanto Kaley como Chris son muy buenos en lo que hacen y lo que creo que realmente me interesaba, y me sigue interesando, es nosotros como trío. Somos tan diferentes en nuestras energías. Al principio me costó porque pensaba, ¿me estoy dejando seducir para intentar igualar la energía de Kaley y Chris aquí porque hay mucha chispa? Y pensé, no, tu personaje es distinto a ellos, se supone que eres una cosa aparte. Por lo tanto, es cavar mis talones en, sentirse cómodo y simplemente permitir Kaley para ser Kaley y Chris para ser Chris. Sólo voy a sentarme aquí y ser yo; lo que creamos en medio de ese espacio fue tan divertido, ambos son personas increíbles; los quiero mucho, son tan acogedores. Fui a casa de Kaley a comer tarta, fui a casa de Chris a ver la Super Bowl y a pasar Navidad con su familia. Realmente se convirtieron en mi familia en Los Ángeles, siento un gran respeto por los dos y estoy agradecido de que nunca me haya sentido como si fueran tres mosqueteros haciendo juntos esta locura de programa.

Matt tiene grandes cambios en sus emociones y acciones. En un momento es muy agradable y al siguiente puede volverse contra ti. ¿Cómo fue interpretar a alguien tan volátil y cómo te preparas para ello?

Lo más divertido, me pilló totalmente por sorpresa. Nadie sabe cómo es este personaje porque es muchas cosas. Matt lleva estas máscaras para sobrevivir, para seducir a la gente y hacerles creer que es un buen tipo normal, pero no lo es. Y fue muy divertido interpretar todos esos estados diferentes. Recibí una gran nota de Alex Buono, que dirigió el primer y el último episodio, me dijo que los interpretara todos a la vez y que los apagara uno a uno cuando quisiera. No hace falta que tenga sentido ni que se base en la realidad, porque todo lo que hace Matt es una interpretación, todo lo que hace es en respuesta a intentar sacar algo de alguien. Fue muy divertido interpretar las escenas porque, tuvieran sentido o no, de repente podía mirarlos fijamente sin motivo. Nathan podría decir: "No, estoy bien. No quiero croissant', y yo lo miraba como si fuera a matarlo o le devolvía una pequeña sonrisa y decía, 'guay, tío'. Es volátil. Puede ser encantador y al segundo aterrador.

¿Cómo respondían los demás actores cuando cambiabas delante de ellos?

Era muy divertido ver lo que eso provocaba en todos los que me rodeaban, porque la gente no sabía qué esperar de él. Alex se me acercaba entre tomas y me decía, no sé cuándo y no me importa cuándo, pero dales un susto de muerte. Sólo grítale a Kaley en la cara de la nada, haz una toma en la que elijas una línea, no importa si es "gracias por invitarme", sólo grítale. Ver lo que eso le hizo a ella y luego a Chris y a los otros actores fue muy divertido porque le dio ese carácter espontáneo. Kaley, Chris y yo queríamos improvisar y mantener las cosas sueltas, ellos hacen cosas parecidas y todos pudimos jugar entre nosotros. Lo mantuvo todo muy vivo para nosotros y por eso me encantó cada segundo de rodaje.

Contenido Premium: 0