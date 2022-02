Trabajar en redes le puede generar en un mes $6 mil

Aunque muchos no crean, y critiquen a las caras del patio que utilizan sus redes para subir lo mínimo que les suceda, esto es una plataforma de trabajo, y como quien dice, el que no se expone no se vende.

Sentada en la sala del apartamento de Franklyn Robinson, Delany Precilla hizo algunas confesiones, entre ellas el trabajo que lleva en las redes, asegurando que como en todo, hay meses buenos y otros no tan buenos, pero un mes bueno para ella puede generar 6 mil dólares.

Detalló que trabajar redes no es fácil, hay que tener constancia, disciplina y buscar clientes, y a ella le ha tocado ir de puerta en puerta para ofrecer su producto, más cuando le afectó las fuertes críticas que recibió por ser parte del gobierno, en el que los cibernautas aseguraban que ella y su esposo eran unas botellas.