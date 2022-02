Tratan de meterse a su cuenta de banco

En Irlanda, la vida de Milka Rodríguez va viento en popa, afirmó que ya tiene su trabajito, está dando sus clases y hasta ya tiene su cuenta de banco y tarjeta.

Ahora solo le falta que el otro mes le den su permiso laboral y le sellen su visa de estudiante.

Pero mientras todo fluye en buena onda en Irlanda, de acá de Panamá recibe noticias no tan agradables, pues resulta que intentaron meterse en su cuenta de Banco General, por ello le mandó un mensaje a todos esos presos que andan sin oficio.

"A todos esos que andan sin oficio por ahí, quiero que les quede algo claro, con los hijos de Dios nadie se mete; esa cuenta solo tiene 8 o 9 dólares, pero ustedes no saben si el día de mañana yo necesite esa cuenta, yo la necesito en estos momentos... yo necesito mi cuenta porque yo tengo muchas personas que yo necesito ayudar, yo necesito mi cuenta, dejen de jorobar, dejen de joder, yo no me meto con nadie... eso no se hace, ni al que tiene ni la persona como yo que trata día a día luchando, tirando puño y patada como yo lo estoy haciendo... allá arriba está Dios y todo lo que se toca y no es tuyo es robar, y eso está mal", destacó Milka.