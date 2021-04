Tuvo conflictos con su autoestima, tras subir algunas ‘libritas’

La modelo panameña Angie Keith tuvo conflictos con su autoestima, tras su participación en el concurso Miss Grand International, en Tailandia, al aumentar un poco de peso.

La declaración de Keith, quien se cuenta de vacaciones en Tailandia, con su novio, se da luego de que una seguidora le preguntará en su Instagram cómo hacía para tener ese cuerpo tan espectacular, lo cual recibió como un cumplido.

“Ese tema es muy curioso por varias cosas. Desde que acabé el concurso me he dedicado a comer como si no existiera un mañana y por ende subí algunas libras… esto me ha llevado a tener algunos conflictos con mi autoestima estos últimos días, pero también entiendo que no he puesto de mi parte”, declaró la modelo.

Destacó que, tras su regreso de Tailandia se pondrá las pilas, retomará sus ejercicios y comerá mejor.

“Así que gracias por el cumplido, pero como promesa a mi misma cuando regresé a la rutina volveré hacer ejercicios y a comer mejor”, expresó Keith.

Por otro lado, al ser preguntada sí que por cosas de la vida la designarán para el Miss Universo, en diciembre, ella aceptaría; a lo que ella respondió “Yes, claro que yes, pero sé que definitivamente eso no pasará”.

Mencionó que tiene algunos proyectos en mente, entre ellos realizar un podcast ‘Makeup Talks’ “está en desarrollo la idea”, dijo.