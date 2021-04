Tuvo COVID-19 hace un año y no se dio cuenta

El cantante panameño Rubén Blades confesó que tuvo COVID-19 hace un año, pero no fue hasta el domingo que se enteró, pues no experimentó ninguno de los síntomas que los médicos describían como indicativos de la presencia del virus.

De acuerdo con Blades, quien reside en los Estados Unidos, el domingo recibió el resultado de una prueba de anticuerpos, donde salió positiva.

“El resultado me lo entregaron ayer (domingo): positivo a COVID-19 y mi cuenta de anticuerpos está en 0,26.1 En el dispensario me dijeron que lo normal es 0,15 y que cualquiera con un registro superior a ese número está más protegido, aún en caso de un nuevo contagio”, señaló el panameño en su “Diario de la Peste”.

Blades comentó que a mediados de marzo del 2020 su esposa comenzó a sentirse mal, pero los médicos señalaron que no era el virus, pues no presentaba tos, y que días después, de llegar de Nueva York, empezó él a sentirse mal.

“A los 10 días de llegar a New York, el 21 de marzo, después de afeitarme no olía el agua de colonia. Esa noche, la comida me sabía a yeso. ‘Lo que tiene Luba ahora lo tengo yo’, pensé. No me dio fiebre nunca, ni dolor de cabeza, ni fatiga, ni tos, nada, a Dios gracias, salvo perder el sentido del olfato y del gusto por cuatro semanas”, expresó el político.

Añadió: “Nunca me reporté a ustedes como afectado por COVID-19 porque durante el tiempo que escribí este ‘Diario de la Peste’ no experimenté ninguno de los síntomas que los médicos describían como indicativos de la presencia del virus… imagino que a mucha gente le habrá ocurrido lo mismo; se enfermaron y ni se dieron cuenta por ser asintomáticos”.

Aseguró que en las próximas semanas se vacunará.