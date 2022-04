Carolina Dementiev confesó que tuvo las 13 horas más difíciles de su vida en la competencia Patagonia Rum, donde logró el séptimo lugar.

“Un séptimo lugar muy doloroso, lecciones aprendidas y experiencias que madurar. Gracias a mi Flia porque sé los nerviosos que pasan con cada locura mía”, comentó Carolina al compartir el video de su llegada a la meta, afirmando además que con esta competencia logra sus primeros 74km metiéndole corazón y mente.

Para la expresentadora, la competencia no fue fácil, pero rendirse no es una opción para la deportista que cada día se esmera más en el deporte que ama. “No quiero hacer una carta ni volver cursi este reel, me hubiera encantado poder filmarles los paisajes tan lindos que me toco experimentar en todas esas montañas que me toco subir, pero sufrí tanto que ni energía para eso tenía”, comentó

Añadió: “A @expresorunners01 por abrirme las puertas y mis amigas que me acompañaron en esos largos entrenos de sufrimiento todos estos meses Las vikingas, y la cabeza detrás de esto, el gran Brostella, me enganchaste en un mundo muy lindo, Panamá dijo presente en la gran Patagonia”.

