Ulpiano afirma que no está intubado por ponerse sus dos dosis

Recalca: "Le pregunté a uno de los técnicos por qué salí positivo. Me dijo que gracias a las dos dosis que me pusieron no quedé intubado. Pienso que el virus me dijo 'tatai'. Exhorto a la población a que se vacune. Voy por la tercera dosis. Estaba viendo a los que abogaban por no vacunarse y discrepo de sus palabras".

Al ser consultado por la forma en que se pudo contagiar o si alguien cercano a él tuvo la culpa, aseguró que no sabe bien cómo pasó, pues tuvo a mucha gente a sus alrededor en los eventos que realizaba.

"Yo te voy a decir que el volumen de personas que te llegan a saludar es mucho, se comprende porque no me habían visto en dos años. Me llega la cantidad de personas y aunque tenga la mascarilla llega, es imposible escaparse así", detalló.

Por otro lado, Ulpiano afirmó que con sus nuevos vocalistas espera seguir con los éxitos, además, destacó que no piensa mirar para atrás y lo tiene sin cuidado. "Me gusta la cantidad de estudiantes nuevos que ingresan a los conjuntos. Si se fue fulano o no lo proyectamos. No nos aminalamos por cualquier situación".

El artista ya tiene una lista de presentaciones para fin de año y el inicio del 2022.