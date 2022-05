¡Último día! Amber lo acusa de dañar su carrera, él de cagona y loca

Luego de seis semanas de acusaciones de un lado para el otro, finalmente llega a su último día de alegatos el juicio de los actores Amber Heard y Johnny Depp.

Como era de esperarse en este caso, Depp califica las acusaciones de Amber como "horribles, ridículas, humillantes y crueles" y le ha respondido a las acusaciones de las que Heard y sus testigos en el caso han hablado durante estas últimas semanas.

Es más, el actor ha calificado las acusaciones de Heard como "horribles, ridículos, humillantes, dolorosos, salvajes, crueles" y ha vuelto a asegurar que "todo es falso".

En su última declaración judicial, la actriz Amber Heard ha negado tajantemente que agrediera a su exmarido, Johnny Depp, durante su tensita relación, asegurando además que la fotografía en la que el intérprete aparece con dos ojos morados, que ha sido utilizadas por la defensa del actor para corroborar su argumento, fueron alteradas digitalmente para tal propósito

La psicóloga que diagnosticó a Amber Heard con dos trastornos de personalidad se reafirma. La especialista diagnosticó a la actriz con nada menos que dos trastornos de la personalidad: trastorno de personalidad limítrofe y trastorno histriónico de la personalidad.

Un diagnóstico que la especialista realizó tras evaluar a Heard durante más de 12 horas en dos ocasiones distintas y la participación de la actriz en una prueba oficial del estado de Minnesota (MMPI).

Los internautas acusaron que Amber vestía de manera muy similar a como Depp lo había hecho unos días antes. Unos días después, un complemento dorado con forma de abeja que Depp lució en uno de los jucios fue imitado casi de forma idéntica por la actriz. Las conjeturas sobre por qué podría haber estado haciéndolo fueron diversas, pero ninguna de ellas puede probar realmente el motivo que hay detrás de este particular gesto.

Amber Heard quiso denunciar durante su testimonio la horrible situación que está viviendo por culpa del acoso y los insultos que recibe a diario, que llegan a un punto en el que también afectan a su hija, Oonagh Paige, de un año de edad.

“Me insultan, me humillan, me amenazan todos los días… Aunque lo único que haga es venir a esta sala, sentarme, ver cómo las peores partes de mi vida son de dominio público, todo eso que he vivido, se usa para humillarme”, confesó la actriz, emocionada, “La gente quiere matarme, y me lo dice todos los días. La gente quiere meter a mi bebé en un microondas, y me lo dicen”, insistió.

La supuesta agresión con una botella de Johnny Depp

La actriz contó como el actor la agredió sexualmente la misma noche en la que Depp denuncia que ella le tiró una botella. Según su relato, el actor introdujo una botella de licor en su vagina. "Estaba asustada, me acababa de casar con él", dijo la actriz.

Las heces en la cama de Amber Heard

Como era de esperarse Depp testificó que se encontró heces en la cama en 2016. Uno de sus guardias de seguridad dijo que Heard le explicó que era "una horrible broma pesada que salió mal". Aún así, Heard negó cualquier implicación y sugirió que uno de los perros de la pareja fue el responsable.

También salió a relucir en una de las declaraciones sobre sus supuestas peleas. El actor Depp testificó que Heard le lanzó una botella de vodka que le cortó la parte superior de su dedo corazón derecho.

El actor dijo que entró en shock y que eso fue lo que le llevo a escribir mensajes a Heard en la pared utilizando la sangre del dedo.

¿Cuál será el veredicto del jurado?

El juicio de Depp vs. Heard, se ha convertido en uno de los temas del momento. Es imposible no recibir información sobre cómo se va desarrollando, y todo el mundo tiene una opinión formada.

Durante seis semanas las televisiones y las redes se han llenado de vídeos e imágenes de las declaraciones de los testigos del caso. Esta semana terminan las declaraciones y tocará esperar a saber cuál es el veredicto del jurado.

