Un juego del que tendrán que salir con vida

Seis personas de diversos orígenes se presentan con un cubo de rompecabezas: Zoey, una estudiante de física sin vida social, Amanda, una veterana de la guerra de Irak, Jason, un exitoso hombre de negocios, Danny, un experto entusiasta de la sala de escape, Ben, un empleado en un supermercado y Mike, un camionero.

Cuando resuelven el rompecabezas, se les invita a participar en una sala de escape con un premio de $10,000. Los participantes llegan a un bloque de oficinas. Se reúnen en la sala de espera, esperando que llegue el Game Master, pero nadie viene.

Publicidad

Cuando Ben intenta irse, la manija de la puerta se cae, revelando el desafío de haber comenzado. La sala resulta ser un horno gigante que se calienta. Descubren cómo desbloquear un pasaje de escape y salen antes de que la habitación se llene de fuego. Luego se encuentran en una cabaña de invierno, donde Ben deduce cómo abrir la puerta. Entran en una habitación helada donde la temperatura está bajando.

Finalmente encuentran la llave, pero Danny cae por el hielo y se ahoga. Algunos jugadores notan recordatorios de eventos traumáticos en el pasado: una canción que Ben escuchó antes de morir en un accidente automovilístico y un abrigo rojo que Jason usó cuando escapó de un naufragio.

Los cinco jugadores restantes entran en una barra de billar invertida, donde partes del piso periódicamente caen en un pozo debajo. Se dan cuenta de que la habitación es un rompecabezas deslizante gigante y una bola 8 faltante es la clave. Amanda recupera la pelota y la arroja antes de caer en picada hasta su muerte.

Jason y Ben entran en una habitación con ilusiones ópticas y luces estroboscópicas. Mientras están drogados con un alucinógeno, luchan por un antídoto. Ben mata a Jason e inyecta el antídoto. Luego cae en la última habitación, donde una pared se mueve hacia adentro para aplastarlo (como se ve en el prólogo). Mientras tanto, en la habitación del hospital, los empleados entran con equipo de materiales peligrosos para deshacerse de los cadáveres. Zoey reaparece y los ataca. Ben resuelve la última habitación y se encuentra con Game Master, quien controla el juego que diseñó Puzzle Maker. Game Master explica que cada año atraen a los jugadores con algo en común: celebridades, sabios, etc., y los espectadores adinerados apuestan por el resultado. El Game Master intenta matar a Ben, pero Zoey interviene y juntos matan al Game Master.

Cuando Ben se recupera, Zoey vuelve con un detective al edificio. La policía no le cree a Zoey, ya que todas las pruebas del juego han desaparecido. Tampoco le creen a Ben, ya que se descubrió que tenía drogas en su sistema. Mientras mira el grafiti en la pared, Zoey se da cuenta de las palabras "No Way Out", un anagrama de "Wootan Yu", lo que sugiere que el juego no ha terminado.

Seis meses después, Zoey se encuentra con Ben. Zoey muestra los artículos del periódico Ben que pasaban las muertes de los otros jugadores como accidentes cotidianos. Si bien Ben sugiere que Zoey debería seguir adelante, ella se niega. Ella revela pistas a Ben que apuntan a un edificio no listado en Manhattan. Ben acepta ir con ella. Sin embargo, el misterioso Puzzle Maker ya se está preparando para hacer de su vuelo un nuevo juego mortal de supervivencia.