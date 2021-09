Va por su figura ideal, bajó 20 libras en un mes

El 29 de abril Judi Villamonte, mamá de Dianita Villamonte, inició un proceso de pérdida de peso, pues asegura que esta decisión la tomó después de que al cumplir sus 43 años, nada de su clóset le quedaba para lucir linda en su día especial.

Adicional a esto, por el peso, empezaron los dolores corporales, y teniendo un año y medio de haber dada a luz a su hijo, no puso de su parte para recuperar su figura.

Publicidad

Pero esto, ya es historia del pasado, porque en tan solo un mes de empezar su rutina, bajó 20 libras, por lo que compartió su disciplina. “En tan solo un mes bajé 20 libras, ¿cómo? Haciendo ayuno intermitente a conciencia, eliminando en un 90% el azúcar, arroz, pasta y pan blanco”, afirmó.

Aunque estaba positiva y decidida, se contagió de COVID-19, pero esto no la detuvo. “Un buen día me dio COVID y sentí que todo lo que había logrado lo perdería porque no me podría ejercitar, sin embargo, saliendo del COVID empecé a entrenar en casa junto a mi página favorita en YouTube @gymvirtual_com con la coach Patri Jordán y comencé una nueva aventura que me permitió conocer aún más mi cuerpo y capacidades físicas, pero sobre todo mi fuerza emocional”, comentó Villamonete.

Añadió que por el momento sigue entrenando desde casa, y recomienda “aprender a comer, leer todo sobre nutrición, ejercicios, todo! Ejercitate siempre, que se convierta en parte de tu día como cepillar tus dientes y disfruta del proceso”.